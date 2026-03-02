Banca CF+ chiude l’offerta su Banca Sistema al 70,732% del capitale: avverata la soglia, riapertura per 5 giorni

Banca Sistema

(Teleborsa) - Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto e di scambio volontaria totalitaria (l’“Offerta”)sulle azioni ordinarie di, l’Offerente comunica che, in data 27 febbraio 2026, alle ore 17:30 (ora italiana), si è concluso il periodo di adesione dell’Offerta.Durante il Periodo di Adesione, spiega una nota,sociale di Banca Sistema, corrispondente al 69,047% dei relativi diritti di voto.Nella nota si ricorda che l’Offerta è stata modificata in data 18 febbraio 2026 mediante l’incremento del Corrispettivo, da complessivi massimi Euro 1,80 a complessivi massimi Euro 1,89, corrispondenti ad un incremento massimo di Euro 0,09 per azione Banca Sistema, di cui Euro 0,05 in contanti e massimi Euro 0,04 in azioni KK, come da comunicato stampa pubblicato in pari data.Sulla base dei risultati provvisori comunicati da UniCredit Bank GmbH, succursale di Milano (nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni), risultano portate in adesione all’Offerta n. 56.883.308 azioni Banca Sistema, pari a circa il 70,732% delle Azioni Oggetto dell’Offerta e a circa il 70,732% del capitale sociale di Banca Sistema, corrispondenti a circa il 69,047% dei relativi diritti di voto.Tenuto conto delle n. 56.883.308 azioni Banca Sistema, pari a circa il 70,732% del capitale sociale di Banca Sistema, che alla data del 27 febbraio 2026 sono state portate in adesione all’Offerta e che nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data del 27 febbraio 2026 l’Offerente non ha acquistato azioni Banca Sistema al di fuori dell’Offerta, sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta, l’Offerente verrà a detenere complessivamente n. 56.883.308 azioni Banca Sistema, pari a circa 70,732% del capitale sociale di Banca Sistema, corrispondenti a circa il 69,047% dei relativi diritti di voto.I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti entro il 5 marzo 2026.Nella nota si ricorda che, come indicato nel Documento di Offerta, l’efficacia dell’Offerta è condizionata all’avveramento e/o alla rinuncia da parte dell’Offerente di ciascuna delle Condizioni di Efficacia dell’Offerta, tra le quali la circostanza che l’Offerente venga a detenere, all’esito dell’Offerta, una partecipazione pari almeno alla Condizione Soglia ovvero alla Condizione Soglia Minima.Sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta, laddove confermati, considerate le adesioni all’Offerta registrate al 27 febbraio 2026, l’Offerente verrà a detenere complessivamente n. 56.883.308 azioni Banca Sistema, pari a circa il 70,732% del capitale sociale di Banca Sistema, corrispondenti a circa il 69,047% dei relativi diritti di voto e, pertanto, la Condizione Soglia risulta avverata.L’Offerente riconoscerà un corrispettivo complessivamente pari a massimi Euro 1,89 per ciascuna azione Banca Sistema portata in adesione all’Offerta rappresentato dalle seguenti componenti: Euro 1,432 in contanti da pagarsi, in caso di efficacia dell’Offerta, il quintoGiorno di Borsa Aperta successivo alla fine del Periodo di Adesione (i.e. il 6 marzo 2026); nonché massimi Euro 0,458 da pagarsi, in caso di efficacia dell’Offerta, entro 6 mesi dalla Data di Pagamento del Corrispettivo Iniziale attraverso l’attribuzione di n. 23 azioni KK, previo frazionamento delle azioni outstanding di KK sulla base del rapporto 1:98, per ciascuna azione Banca Sistema portata in adesione all’Offerta.Nel caso in cui una o più delle Condizioni di Efficacia dell’Offerta non si avveri e l’Offerente non eserciti il suo diritto di rinunciarvi, l’Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le azioni di Banca Sistema portate in adesione all’Offerta saranno restituite, per il tramite degliIntermediari Depositari, ai rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al comunicato con cui sarà reso noto per la prima volta il mancato avveramento delle Condizioni di Efficacia e la mancata rinuncia da parte dell’Offerente a tutte o ad alcune delle stesse da parte dell’Offerente.Sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta, laddove confermati, l’Offerente rende noto che avrà luogo la Riapertura dei Termini. Pertanto, il Periodo di Adesione sarà riaperto per 5 Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, pertanto, per le sedute del 9, 10, 11, 12 e 13 marzo 2026. Per l’effetto, gli azionisti dell’Emittente che non abbiano aderito all’Offerta durante il Periodo di Adesione potranno aderire alla stessa durante la Riapertura dei Termini. L’Offerente corrisponderà agli aderenti all’Offerta, alla Data di Pagamento della Riapertura dei Termini (i.e. il 20 marzo 2026), il Corrispettivo Iniziale.