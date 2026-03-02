Banca Popolare Pugliese, l'utile sale a 20,4 milioni di euro nel 2025

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon unpari a 20,44 milioni di euro, in leggero aumento rispetto ai 19,06 milioni del 31 dicembre 2024.Ilal 31 dicembre 2025 si attesta a 113,12 milioni (121,69 milioni 31 dicembre 2024) e il margine di intermediazione a 163,32 milioni (165,27 milioni del 31 dicembre 2024). Idi struttura ammontano a 109,33 milioni di euro in incremento di 1,44 milioni rispetto al 31 dicembre 2024 (+1,33%), le rettifiche di valore per rischio di credito su attività finanziarie e gli accantonamenti sono pari a 21,55 milioni (-23,20% rispetto al 31 dicembre 2024).Nel corso dell'anno la banca ha erogato nuovialle famiglie ed alle imprese dei territori presidiati per 693,57 milioni di euro e ha registrato un incremento dei crediti netti verso la clientela ordinaria di 151,61 milioni di euro (+4,76%). Ilordi ascendono a 170,65 milioni di euro e rappresentano il 4,98% dell'ammontare complessivo dei crediti (al 31 dicembre 2024 rispettivamente 200,1 milioni di euro e 6,09%). Il tasso di copertura dei crediti in sofferenza si ragguaglia al 58,05% e quello del complesso dei crediti deteriorati al 43%.Si consolida la fiducia dei risparmiatori con unacomplessiva pari a 5,64 miliardi di euro (+4,56%). La raccolta diretta ascende a 4,13 miliardi di euro e ha registrato un incremento del 3,85%; la raccolta indiretta è cresciuta del 6,56%.Il CdA ha deliberato di proporre alla prossima assemblea la distribuzione di unai soci di 0,17 euro per azione incrementando, per la parte non distribuita, il patrimonio aziendale."L'esercizio 2025, premiando non solo la redditività ma anche il nostro ruolo di presidio economico e sociale sui territori in cui operiamo. Pur in un contesto segnato da incertezze geopolitiche e volatilità dei mercati, la Banca ha saputo preservare la propria solidità patrimoniale, varando una nuova visione strategica triennale - afferma il- Questo nuovo piano persegue una strategia in continuità con il passato che, agendo sulle caratteristiche peculiari dell'Azienda, intende accrescere l'impegno verso soci e clienti, migliorando l'efficacia commerciale e l'efficienza dei servizi offerti anche ricorrendo a dosi crescenti di tecnologia. La solidità patrimoniale, il reddito prodotto e la qualità dei rapporti che intratteniamo con le comunità in cui operiamo ci consentono di guardare al futuro con fiducia, proseguendo nel percorso di creazione e distribuzione di valore per tutti i nostri soci e stakeholder, secondo un modello capace di coniugare obiettivi economici, responsabilità sociale e inclusione territoriale".