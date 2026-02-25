Credito Sportivo, Standard Ethics assegna rating ESG "EE-"

(Teleborsa) -ha(ICSC), una banca attiva nella promozione e sviluppo di Sport e Cultura attraverso il finanziamento di impianti, infrastrutture e percorsi di innovazione per l'industria sportiva e culturale. Si tratta del quinto notch su nove (nella fascia "Adequate") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.La banca è unadel 2026. Altri costituenti dell'indice sono: Banca Agricola Popolare di Sicilia, Banca Cambiano 1884, Banca del Fucino, Banca del Piemonte, Banca Ersel, Banca Finnat, Banca Investis, Banca Passadore, Banca Popolare Alto Adige (Volksbank), Banca Popolare del Lazio, Banca Popolare Etica, Banca Popolare Piacenza, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Banca Popolare Pugliese, Banca Popolare Valsabbina, Banca Progetto, Banca Sella, Cassa Centrale Banca, Cassa di Bolzano, Cassa di Ravenna, Cassa di Risparmio di Asti, Ibl Banca, Iccrea Banca e Mediocredito Centrale.Gli analisti riconoscono la funzione pubblica e sociale della Banca, ed il ruolo – del tutto particolare – nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e sportivo in Italia.Secondo la metodologia di Standard Ethics, la banca. In un'ottica di allineamento al livello di trasparenza indicato dalle linee guida internazionali, è consigliabile allargare la pubblicazione di policy, obbiettivi ESG e della versione inglese della documentazione aziendale strategica in materia ESG, inclusa la rendicontazione extra-finanziaria.Il rating Adequate di Standard Ethics riflette anche la, a maggioranza indipendente ed equilibrato tra i generi.