Banca Popolare di Cortona, l'utile scende a 4 milioni di euro nel 2025

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon unpari a 4,04 milioni di euro, in riduzione (-5,0%) rispetto al valore 2024, pari a 4,26 milioni di euro, che era stato il più alto della sua storia., inclusivi della quota di utile che si prevede di destinare al rafforzamento patrimoniale, ammontano a 43,98 milioni di euro, in incremento del 5,3% rispetto al valore 2024, che era stato di 41,76 milioni di euro. I Fondi Propri sono stati calcolati al netto del contributo straordinario ex art. 1 commi 69-71 della Legge di bilancio n. 199/2025, pari a 394 mila euro.Glidi vigilanza, CET 1, TIER 1 e Total Capital, raggiungono quindi la misura del 20,29%, in buona crescita rispetto al 18,08% del 2024 e ben al di sopra dei coefficienti minimi regolamentari.Il 2025 è stato un esercizio di buona soddisfazione anche per la crescita del prodotto bancario, che sale complessivamente del 4,30%. Incrementi si sono registrati neglialla clientela (+ 0,65%), nelladiretta da clientela (+2,08%) e nella raccolta indiretta (+15,82%).