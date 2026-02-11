Cassa di Risparmio di Fossano, utile record di 43,4 milioni di euro nel 2025

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon unrispetto all'anno prima. La raccolta diretta è di 1.877 milioni di euro (+4,2%), la raccolta indiretta di 1.232 milioni di euro (+9,7%), gli impieghi di 1.091 milioni di euro (+3,7%). Il rapporto soff/impiegh è al 0,14% (vs 0,52% un anno fa)."Nonostante il perdurare delle incertezze correlate alla situazione politica internazionale, anche in considerazione dei conflitti in atto (in particolare quello russo-ucraino), nonché delle problematiche correlate al contesto economico europeo e mondiale, l’utile in significativa crescita consente di irrobustire ulteriormente il patrimonio e, al contempo, didella banca", viene commentato nella nota sui conti.Per quanto riguarda gli, il Tier1 è pari al 21,49%, mentre il Total Capital Ratio è pari al 22,91%. Il Cost-Income si attesta al 26,79%.