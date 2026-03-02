Milano 17:10
46.258 -2,02%
Nasdaq 17:10
24.937 -0,09%
Dow Jones 17:10
48.900 -0,16%
Londra 17:11
10.786 -1,14%
Francoforte 17:09
24.708 -2,28%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana 0%

SSE a 4.163,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana 0%
Indice SSE invariato a quota 4.163,01 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```