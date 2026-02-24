USA, Scope: sentenza Corte Suprema rafforza controlli giuridici ma aumenta incertezza

(Teleborsa) - Lastatunitense, che stabilisce l'illegalità di alcuni dazi dell'amministrazione Trump, aggiunge nuova volatilità alla politica commerciale statunitense, anche se ècommerciali globali complessivi e sulle prospettive a medio termine del debito pubblico statunitense. Lo afferma Scope Ratings in un report sul tema.La sentenza della Corte dovrebbe "", si legge nell'analisi firmata da Eiko Sievert, Executive Director, Sovereign & Public Sector di Scope. La Corte ha stabilito che l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), utilizzato dalla Casa Bianca per giustificare i dazi del "Giorno della Liberazione", è concepito solo per specifiche emergenze. Pertanto, non consente al potere esecutivo di imporre dazi di ampia portata in tempo di pace ai partner commerciali degli Stati Uniti.Tuttavia, l', come sottolineato dall'immediato annuncio del Presidente Donald Trump di introdurre dazi ai sensi della Sezione 122, inizialmente al 10% e potenzialmente in aumento al 15% a breve. Questa disposizione legale è concepita per far fronte alle emergenze della bilancia dei pagamenti e autorizza il presidente a imporre sovrapprezzi temporanei sulle importazioni fino al 15% per un massimo di 150 giorni."L'ampia applicazione tra i partner commerciali, la natura limitata nel tempo e le possibili questioni relative alla sua legalità indicano che la- afferma la ricerca - Questa incertezza avrà ripercussioni anche sugli attuali negoziati commerciali, non da ultimo con l'UE, che ha deciso di sospendere la ratifica del suo accordo commerciale con gli Stati Uniti fino a quando non ci sarà maggiore chiarezza da parte della Casa Bianca".Sebbene la sentenza aumenti l'incertezza, l', considerando che la Casa Bianca può utilizzare diverse leggi alternative per mantenere la sua politica commerciale. Come minimo, l'uso della Sezione 122 dà alla Casa Bianca più tempo per esplorare altre vie legali, tra cui l'uso della Sezione 301 (pratiche commerciali sleali), della Sezione 232 (sicurezza nazionale) e della Sezione 338 (discriminazione contro le esportazioni statunitensi, che consente dazi fino al 50%).Le questioni relative al rimborso delle tariffe IEEPA illegali, introdotte per la prima volta nel febbraio 2025, dovranno essere risolte in futuri procedimenti giudiziari. I potenziali rimborsi sosterrebbero principalmente la redditività delle aziende con sede negli Stati Uniti che, insieme ai consumatori statunitensi, hanno assorbito la maggior parte dell'impatto tariffario, secondo diversi studi. Tuttavia, l'impatto economico aggregato sarà limitato, poiché è. Il potenziale rimborso alle imprese ammonta a circa il 58% (165 miliardi di dollari, circa lo 0,5% del PIL) del gettito totale dei dazi doganali raccolti nell'ultimo anno.I ricavi derivanti da, ma le prospettive di bilancio per gli Stati Uniti rimangono complesse, dati gli elevati deficit fiscali, pari a circa il 6%-7% del PIL. Inoltre, evidenzia Scope, la quota netta degli interessi passivi statali sulle entrate della pubblica amministrazione è aumentata a circa l'11,7% nel 2025, ben al di sopra della media UE del 3,8%, e dovrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi anni.L'agenzia di rating prevede che il, rispetto al 122% del 2024. Tra le economie avanzate, questo porrebbe gli Stati Uniti al secondo posto tra i paesi sovrani più indebitati dopo il Giappone, e al di sopra dei livelli di debito previsti entro il 2030 nel Regno Unito al 115%, in Francia al 125% e in Italia al 136%.