Usa, la Corte Suprema boccia i dazi di Trump

(Teleborsa) - Ladegliha stabilito con una maggioranza di 6 voti contro 3 che l'uso deida parte del presidenteper imporre. La sentenza si concentra sull'(IEEPA) del 1977, una legge che Trump ha utilizzato come pilastro per la sua politica protezionistica, giustificando i prelievi su quasi tutti i partner commerciali stranieri come risposta a una presunta emergenza nazionale legata ai deficit commerciali e al traffico di droga.Il Chief Justice, autore del parere di maggioranza, ha chiarito che la Costituzione assegna in modo inequivocabile ilale non al ramo esecutivo. Roberts ha argomentato che, se il Congresso avesse voluto delegare al Presidente il potere straordinario di imporre dazi tramite l'IEEPA, lo avrebbe fatto esplicitamente, come accaduto in altri statuti tariffari.Le ripercussioni finanziarie di questa decisione sono state immediate. Ihanno reagito con ottimismo, con il Dow Jones che ha guadagnato oltre 200 punti e l'S&P 500 in rialzo dello 0,52% nelle prime fasi di contrattazione. Gli investitori avevano già mostrato scetticismo sulla tenuta legale dei dazi durante le udienze dello scorso anno, e la conferma della loro illegittimità riduce l'incertezza sui costi di importazione.Tuttavia, la sentenza ha aperto un enormeper il Tesoro americano: secondo gli economisti del Penn-Wharton Budget Model, sono stati raccolti oltreattraverso questi dazi, una somma che ora potrebbe dover essere interamente rimborsata alle aziende e agli Stati che hanno intentato la causa.Nonostante la sconfitta giudiziaria, l'amministrazione Trump non sembra intenzionata a rinunciare alla sua strategia di pressione commerciale. Il Segretario al Tesoroha dichiarato che gli Stati Uniti cercheranno di mantenere il maggior numero possibile di dazi invocando altre giustificazioni legali, come le norme sulla sicurezza nazionale o le azioni di ritorsione contro pratiche commerciali sleali.Lo stesso Trump ha confermato di essere pronto a un "", segnalando che la battaglia sulle barriere doganali si sposterà ora su nuovi terreni normativi.