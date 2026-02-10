Philips rivede al ribasso la crescita 2026: pesano dazi USA e mercato cinese

Philips

(Teleborsa) -ha rivisto al ribasso le sue previsioni di crescita per il 2026, indicando un aumento delle vendite comparabili tra il 3% e il 4,5%, inferiore al precedente target di circa il 4,5%.La scelta riflette un contesto sempre più complesso, segnato dall’aumento dei dazi statunitensi e dalla persistente debolezza del mercato cinese, che rappresenta circa il 10% dei ricavi del gruppo e continua a soffrire per cambiamenti normativi e minori investimenti ospedalieri.Ilaveva già avvertito a dicembre che l’impatto dei dazi USA sarebbe "quasi raddoppiato" nel 2025, comprimendo i margini nonostante le iniziative di riduzione dei costi.Nel quarto trimestre Philips ha registrato vendite per 5,1 miliardi di euro, mentre ilannuo è salito a 17,8 miliardi, in crescita del 2%. Ilè aumentato al 15,1% nel quarto trimestre e al 12,3% sull’intero anno.L’azienda ha inoltre dichiarato di aver raggiunto 800 milioni di euro di risparmi nel 2025, compensando 150–200 milioni di costi legati ai dazi. Per il 2026 Philips prevede un flusso di cassa libero compreso tra 1,3 e 1,5 miliardi di euro.Il consiglio di amministrazione ha infine proposto lacome amministratore delegato nella prossima assemblea degli azionisti prevista a maggio.