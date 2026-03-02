Francoforte: profondo rosso per Auto1

Auto1

Auto1

(Teleborsa) - In forte ribasso, che mostra un -4,65%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,11 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,65. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,83.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)