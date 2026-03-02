Francoforte: profondo rosso per Auto1

(Teleborsa) - In forte ribasso Auto1
, che mostra un -4,65%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Auto1
rispetto al MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Auto1
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,11 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,65. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,83.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)