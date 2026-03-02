Francoforte: rosso per Krones

(Teleborsa) - Sottotono il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti
, che passa di mano con un calo del 3,01%.
La tendenza ad una settimana di Krones
è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Krones
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 126,7 Euro con area di resistenza individuata a quota 130,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 124,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)