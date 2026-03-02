Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens Energy

(Teleborsa) - Pressione sul leader delle energie rinnovabili
, che tratta con una perdita del 2,73%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il DAX
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Siemens Energy
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Siemens Energy
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 163,8 Euro. Primo supporto a 159,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 157,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)