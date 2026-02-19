Auto 2025: crescono finanziamenti per l’usato, mercato nuovo si stabilizza

(Teleborsa) -secondo l’ultima analisi dell’Osservatorio Credit &Mobility diMentre ilha registrato una leggera contrazione delle immatricolazioni (- 2,5%), il settore dell’usato è diventato il principale motore di sviluppo, con richieste di finanziamento in aumento del 4,5%. Questa differenza riflette le scelte di un consumatore italiano sempre più attento e pragmatico. In particolare, il 2025 ha marcato un deciso spostamento verso i veicoli ibridi, che ora rappresentano il 44,3% del mercato del nuovo, e la scelta di finanziamenti con durate più lunghe per rendere la rata mensile più sostenibile. Inoltre,Amministratore Delegato di Experian Italia, ha commentato: “L’analisi dei flussi di finanziamento 2025 mostra che gli italiani stanno cambiando il modo di acquistare un’auto. Nell’usato aumentano le durate oltre i 5 anni (oltre 10%), una scelta che consente di accedere a veicoli di fascia superiore mantenendo rate sostenibili. In parallelo vediamo un mercato dell’usato in crescita (+4,5%) e il consolidamento degli ibridi. Combinando i nostri dati sui finanziamenti con gli insight UNRAE, offriamo una lettura nitida dei trend e abilitiamo gli operatori a sviluppare soluzioni mirate che sostengono il potere d’acquisto delle famiglie e accompagnano la mobilità sostenibile”."I dati dell'Osservatorio Credit &Mobility - dichiarDirettore Generale UNRAE - confermano un mercato in profonda evoluzione, che richiede letture sempre più granulari. Grazie alla solida collaborazione con Experian, UNRAE è in grado di offrire agli operatori una visione integrata e inedita del mercato, capace di leggere non solo i volumi, ma le scelte reali dei consumatori e le tendenze generali in atto”.“In tal senso - prosegue Cardinali -(BEV), normalizzato il picco legato ai recenti eco-incentivi, superano a fatica il 6%. Il 2026, nel quale prevediamo 1,54 milioni di immatricolazioni, si è aperto con segnali positivi per il mercato del nuovo (+6,2% su gennaio 2025), ma la strada verso una mobilità sostenibile e inclusi va passa da politiche chiare e di lungo respiro, supportate da analisi di impatto serie ed affidabili”.