Giovedì 26 Febbraio 2026, ore 10.36
Fiducia consumatori Italia in febbraio
26 febbraio 2026 - 10.10
Italia,
Fiducia consumatori in febbraio pari a 97,4 punti
, in aumento rispetto al precedente 96,8 punti (la previsione era 97,2 punti).
