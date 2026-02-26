Milano 10:20
47.167 -0,01%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 10:20
10.816 +0,09%
Francoforte 10:20
25.140 -0,14%

Fiducia consumatori Italia in febbraio

Fiducia consumatori Italia in febbraio
Italia, Fiducia consumatori in febbraio pari a 97,4 punti, in aumento rispetto al precedente 96,8 punti (la previsione era 97,2 punti).
