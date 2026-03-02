Milano 17:35
46.280 -1,97%
Nasdaq 17:39
24.916 -0,18%
Dow Jones 17:39
48.789 -0,39%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:35
24.638 -2,56%

PMI manifatturiero Giappone in febbraio

PMI manifatturiero Giappone in febbraio
Giappone, PMI manifatturiero in febbraio pari a 53 punti, in aumento rispetto al precedente 51,5 punti (la previsione era 52,8 punti).
