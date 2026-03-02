Milano 17:22
46.270 -1,99%
Nasdaq 17:22
24.885 -0,30%
Dow Jones 17:22
48.839 -0,28%
Londra 17:22
10.784 -1,16%
Francoforte 17:21
24.667 -2,44%

Londra: rosso per Next

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla società che vende abbigliamento e prodotti per la casa, che tratta con una perdita del 2,63%.

Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.


Tecnicamente, Next è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 133,4 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 129,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 137.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
