Madrid: in calo Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca spagnola
, che presenta una flessione del 3,68% sui valori precedenti.
L'andamento dell'istituto di credito spagnolo
nella settimana, rispetto all'Ibex 35
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Banco de Sabadel
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,057 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,121 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,023.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)