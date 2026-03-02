Milano 17:25
46.283 -1,96%
Nasdaq 17:25
24.886 -0,30%
Dow Jones 17:25
48.816 -0,33%
Londra 17:25
10.783 -1,17%
Francoforte 17:24
24.672 -2,42%

Madrid: luce verde per Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: luce verde per Indra
Grande giornata per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,54%.
Condividi
```