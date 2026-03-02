Milano 17:24
46.285 -1,96%
Nasdaq 17:24
24.893 -0,27%
Dow Jones 17:24
48.823 -0,32%
Londra 17:24
10.785 -1,15%
Francoforte 17:23
24.679 -2,39%

Madrid: giornata negativa in Borsa per IAG

Madrid: giornata negativa in Borsa per IAG
Retrocede molto International Airlines Group, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,84%.
