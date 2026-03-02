New York: in calo Walt Disney

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il creatore di Mickey Mouse
, che mostra un decremento del 2,08%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il Dow Jones
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 102,9 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 104,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 106,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)