Wall Street apre in calo con escalation in Medio Oriente, sotto shock il settore energetico

(Teleborsa) - Il listino USA apre la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones
che lima lo 0,65%; sulla stessa linea, in lieve calo l'S&P-500
, che continua la giornata sotto la parità a 6.845 punti.
In lieve ribasso il Nasdaq 100
(-0,44%); come pure, in frazionale calo l'S&P 100
(-0,38%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore energia
. Nel listino, i settori beni di consumo secondari
(-1,59%), materiali
(-1,15%) e finanziario
(-1,13%) sono tra i più venduti.
I mercati americani in netto ribasso a causa dell'escalation militare
in Medio Oriente
. Gli Stati Uniti
e Israele
hanno lanciato nel weekend attacchi aerei mirati contro l'Iran, portando all'uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei. La ritorsione di Teheran contro Israele e diversi alleati regionali (Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain) ha innescato una fuga globale dagli asset rischiosi.
Il Segretario alla Guerra Pete Hegseth ha definito l'operazione una missione "decisiva" per eliminare le minacce missilistiche e nucleari iraniane, mentre il presidente Trump ha confermato che le operazioni proseguiranno fino al raggiungimento degli obiettivi.Settore energetico
sotto shock: il Brent
è balzato dell'8% a 78,61 dollari al barile, mentre il WTI
è salito del 6,7% a 71,58 dollari. Il timore principale riguarda il blocco dello Stretto di Hormuz
, canale vitale per le forniture globali. Gli analisti avvertono che se il conflitto dovesse protrarsi, le nuove pressioni inflazionistiche
derivanti dai costi energetici potrebbero spingere le banche centrali a riconsiderare i tagli dei tassi d'interesse previsti per il 2026. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Chevron
(+1,19%), Nvidia
(+0,87%) e Johnson & Johnson
(+0,86%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Nike
, che continua la seduta con -3,21%.
Sotto pressione Sherwin Williams
, con un forte ribasso del 3,11%.
Soffre Home Depot
, che evidenzia una perdita del 2,48%.
Preda dei venditori 3M
, con un decremento del 2,39%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Palantir Technologies
(+4,72%), Zscaler
(+2,47%), MicroStrategy Incorporated
(+2,41%) e CrowdStrike Holdings
(+2,08%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Booking Holdings
, che continua la seduta con -4,58%.
Seduta negativa per MercadoLibre
, che scende del 4,16%.
Sensibili perdite per Marriott International
, in calo del 4,15%.
In apnea AirBnb
, che arretra del 3,92%.