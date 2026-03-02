Wall Street apre in calo con escalation in Medio Oriente, sotto shock il settore energetico

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA apre la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,65%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 6.845 punti.In lieve ribasso il(-0,44%); come pure, in frazionale calo l'(-0,38%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, i settori(-1,59%),(-1,15%) e(-1,13%) sono tra i più venduti.I mercati americani in netto ribasso a causa dell'in. Glihanno lanciato nel weekend attacchi aerei mirati contro l'Iran, portando all'uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei. La ritorsione di Teheran contro Israele e diversi alleati regionali (Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain) ha innescato una fuga globale dagli asset rischiosi.Il Segretario alla Guerra Pete Hegseth ha definito l'operazione una missione "decisiva" per eliminare le minacce missilistiche e nucleari iraniane, mentre il presidente Trump ha confermato che le operazioni proseguiranno fino al raggiungimento degli obiettivi.sotto shock: ilè balzato dell'8% a 78,61 dollari al barile, mentre ilè salito del 6,7% a 71,58 dollari. Il timore principale riguarda il blocco dello, canale vitale per le forniture globali. Gli analisti avvertono che se il conflitto dovesse protrarsi, le nuovederivanti dai costi energetici potrebbero spingere le banche centrali a riconsiderare i tagli dei tassi d'interesse previsti per il 2026.del Dow Jones,(+1,19%),(+0,87%) e(+0,86%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,21%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,11%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,48%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,39%.(+4,72%),(+2,47%),(+2,41%) e(+2,08%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,58%.Seduta negativa per, che scende del 4,16%.Sensibili perdite per, in calo del 4,15%.In apnea, che arretra del 3,92%.