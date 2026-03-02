Milano 2-mar
46.280 -1,97%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 2-mar
10.780 -1,20%
Francoforte 2-mar
24.638 -2,56%

New York: Seagate Technology si muove verso il basso

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - A picco l'azienda americana attiva nel settore storage, che presenta un pessimo -6,05%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Seagate Technology rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del leader nella produzione di driver per hard-disk. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 401,5 USD. Primo supporto visto a 371. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 358,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
