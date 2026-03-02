New York: Seagate Technology si muove verso il basso

(Teleborsa) - A picco l'azienda americana attiva nel settore storage
, che presenta un pessimo -6,05%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Seagate Technology
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del leader nella produzione di driver per hard-disk
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 401,5 USD. Primo supporto visto a 371. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 358,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)