Milano 2-mar
46.280 -1,97%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 2-mar
10.780 -1,20%
Francoforte 2-mar
24.638 -2,56%

Borsa: Profondo rosso per Parigi, in discesa del 2,17%

Il CAC40 termina a 8.394,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Parigi, in discesa del 2,17%
Affonda sul mercato Parigi, che esibisce un -2,17% e chiude la seduta a 8.394,32 punti.
Condividi
```