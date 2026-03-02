Milano 17:29
46.257 -2,02%
Nasdaq 17:31
24.843 -0,47%
Dow Jones 17:31
48.726 -0,52%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:30
24.672 -2,42%

Parigi: si concentrano le vendite su Michelin

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso dei pneumatici, con una flessione del 3,05%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Michelin mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,36%, rispetto a -1,2% dell'indice di Parigi).


Il quadro tecnico di breve periodo della big dei pneumatici mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 33,54 Euro. Rischio di discesa fino a 33,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 33,98.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
