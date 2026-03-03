Milano 17:26
Parigi: calo per Michelin

(Teleborsa) - Ribasso per il colosso dei pneumatici, che presenta una flessione del 3,40%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Michelin rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della big dei pneumatici. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Michelin evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 32,34 Euro. Primo supporto a 31,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 31,21.

