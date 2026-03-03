Parigi: calo per Michelin

(Teleborsa) - Ribasso per il colosso dei pneumatici
, che presenta una flessione del 3,40%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Michelin
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della big dei pneumatici
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Michelin
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 32,34 Euro. Primo supporto a 31,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 31,21.
