Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:54
24.680 -0,21%
Dow Jones 17:54
49.564 +0,13%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca MPS

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca MPS
Bene l'istituto di Rocca Salimbeni, con un rialzo del 2,67%.
Condividi
```