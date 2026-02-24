Milano 14:15
46.537 -0,35%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 14:15
10.681 -0,03%
Francoforte 14:15
24.959 -0,13%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Ferrari

Seduta vivace oggi per il cavallino rampante di Maranello, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,14%.
