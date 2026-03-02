Milano 17:29
46.257 -2,02%
Nasdaq 17:34
24.832 -0,51%
Dow Jones 17:34
48.687 -0,59%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:30
24.672 -2,42%

Piazza Affari: calo per Tamburi

Migliori e peggiori
Piazza Affari: calo per Tamburi
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, che presenta una flessione del 2,42%.

Lo scenario su base settimanale di Tamburi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 9,16 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 9,38. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 9,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```