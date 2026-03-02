Piazza Affari: in calo Saipem

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture
, che presenta una flessione del 2,77% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Saipem
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società ingegneristica italiana
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di Saipem
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 3,64 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 3,355. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 3,925.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)