Piazza Affari: andamento rialzista per Saipem

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che avanza bene del 2,47%.

L'andamento di Saipem nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di breve periodo della società ingegneristica italiana mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3,614 Euro. Rischio di discesa fino a 3,493 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 3,735.

