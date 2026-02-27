Piazza Affari: andamento rialzista per Saipem

società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture

Saipem

FTSE MIB

società ingegneristica italiana

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 2,47%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico di breve periodo dellamostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3,614 Euro. Rischio di discesa fino a 3,493 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 3,735.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)