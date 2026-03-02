Milano 17:35
46.280 -1,97%
Nasdaq 17:36
24.876 -0,34%
Dow Jones 17:36
48.729 -0,51%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:35
24.638 -2,56%

Piazza Affari: Mediobanca scende verso 17,37 Euro

Migliori e peggiori
Piazza Affari: Mediobanca scende verso 17,37 Euro
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'istituto di piazzetta Cuccia, che esibisce una perdita secca del 5,04% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Mediobanca rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 17,83 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 17,37. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 17,19.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```