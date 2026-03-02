Piazza Affari: rosso per Technogym

(Teleborsa) - Pressione sul leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness
, che tratta con una perdita del 2,63%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Technogym
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,55%, rispetto a -1,57% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Tecnicamente, Technogym
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 18,59 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,51. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 19,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)