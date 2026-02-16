Milano 17:35
45.419 -0,03%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:35
10.474 +0,26%
Francoforte 17:30
24.813 -0,41%

Piazza Affari: in rally Technogym

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in rally Technogym
Brillante rialzo per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,46%.
Condividi
```