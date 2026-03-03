Milano 17:29
44.413 -4,03%
Nasdaq 17:31
24.567 -1,70%
Dow Jones 17:31
48.047 -1,75%
Londra 17:30
10.453 -3,04%
Francoforte 17:30
23.753 -3,59%

Technogym scambia in rosso a Piazza Affari

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, che esibisce una perdita secca del 4,42% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Technogym rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 17,48 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 16,84. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 16,58.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
