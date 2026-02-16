Piazza Affari: preme sull'acceleratore Technogym

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness
, che mostra una salita bruciante del 4,46% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Technogym
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,33%, rispetto a -1,47% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Technogym
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 18,56 Euro. Primo supporto visto a 17,72. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 17,18.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)