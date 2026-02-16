Milano 17:35
45.419 -0,03%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:35
10.474 +0,26%
Francoforte 17:35
24.801 -0,46%

Piazza Affari: preme sull'acceleratore Technogym

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, che mostra una salita bruciante del 4,46% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Technogym mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,33%, rispetto a -1,47% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Technogym. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 18,56 Euro. Primo supporto visto a 17,72. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 17,18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
