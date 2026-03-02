Milano 17:35
46.280 -1,97%
Nasdaq 17:39
24.916 -0,18%
Dow Jones 17:39
48.789 -0,39%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:35
24.638 -2,56%

Regno Unito, Crediti consumo (MoM) in gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Regno Unito, Crediti consumo (MoM) in gennaio
Regno Unito, Crediti consumo in gennaio su base mensile (MoM) 1,81 Mld £, in aumento rispetto al precedente 1,65 Mld £.

(Foto: © plasticperson / 123RF)
Condividi
```