Milano
17:24
46.285
-1,96%
Nasdaq
17:24
24.893
-0,27%
Dow Jones
17:24
48.823
-0,32%
Londra
17:24
10.785
-1,15%
Francoforte
17:23
24.679
-2,39%
Lunedì 2 Marzo 2026, ore 17.40
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ M4 Regno Unito (MoM) in gennaio
M4 Regno Unito (MoM) in gennaio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
02 marzo 2026 - 10.35
Regno Unito,
M4 in gennaio su base mensile (MoM) -0,1%
, in calo rispetto al precedente +0,4% (la previsione era +0,2%).
(Foto: © Eros Erika/123RF)
Condividi
Leggi anche
Vendite dettaglio Regno Unito (MoM) in gennaio
Regno Unito, Prezzi produzione (MoM) in gennaio
Regno Unito, Prezzi consumo (MoM) in gennaio
Regno Unito, Crediti consumo (MoM) in gennaio
Argomenti trattati
Regno Unito
(27)
Altre notizie
Vendite dettaglio Regno Unito (YoY) in gennaio
Regno Unito, Prezzi produzione (YoY) in gennaio
Regno Unito, Prezzi consumo (YoY) in gennaio
Richieste sussidi disoccupazione Regno Unito in gennaio
Tasso disoccupazione Regno Unito in dicembre
USA, Produzione industriale (MoM) in gennaio
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto