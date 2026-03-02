Milano 17:24
M4 Regno Unito (MoM) in gennaio

Regno Unito, M4 in gennaio su base mensile (MoM) -0,1%, in calo rispetto al precedente +0,4% (la previsione era +0,2%).

