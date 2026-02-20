Milano 9:14
Vendite dettaglio Regno Unito (MoM) in gennaio
Regno Unito, Vendite dettaglio in gennaio su base mensile (MoM) +1,8%, in aumento rispetto al precedente +0,4% (la previsione era +0,2%).

