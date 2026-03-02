Milano 17:35
Si muove in ribasso BFF Bank a Piazza Affari
(Teleborsa) - Si muove in perdita la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,29% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di BFF Bank evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BFF Bank rispetto all'indice.


Lo status tecnico di medio periodo di BFF Bank ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 3,665 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 3,817, mentre il primo supporto è stimato a 3,513.

