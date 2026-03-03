Milano 17:18
44.496 -3,86%
Nasdaq 17:08
24.523 -1,88%
Dow Jones 17:08
47.922 -2,01%
Londra 17:18
10.478 -2,80%
Francoforte 17:18
23.773 -3,51%

Borsa: Affonda sul mercato il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,98%

Il Nasdaq-100 esordisce a 24.497,38 punti

In breve, Finanza
A picco l'indice dei titoli tecnologici USA, che esibisce una perdita secca dell'1,98%, a quota 24.497,38 in apertura.
