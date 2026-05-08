Milano
17:35
49.290
0,00%
Nasdaq
22:00
29.235
+2,35%
Dow Jones
22:01
49.609
+0,02%
Londra
17:35
10.233
-0,43%
Francoforte
17:35
24.339
-1,32%
Venerdì 8 Maggio 2026, ore 22.43
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Salone del Risparmio
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso del 2,35%
Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso del 2,35%
Il Nasdaq-100 chiude a 29.234,99 punti
In breve
,
Finanza
08 maggio 2026 - 22.03
Ottima performance per l'indice tecnologico di Wall Street (+2,35%), che archivia la giornata a 29.234,99 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso dell'1,73%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,78%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,83%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dell'1,12%
Argomenti trattati
Nasdaq 100
(130)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+2,20%
Altre notizie
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,71%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,21%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,33%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,40%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,31%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,88%
Guide
Economia di guerra: cos'è, come funziona e cosa insegna la storia
Quando i governi parlano di "economia di guerra" non stanno usando una metafora. Si tratta di un assetto economico ben preciso, con regole, strumenti e conseguenze che la storia ha già sperimentato...
leggi tutto