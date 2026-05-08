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Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso del 2,35%

Il Nasdaq-100 chiude a 29.234,99 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso del 2,35%
Ottima performance per l'indice tecnologico di Wall Street (+2,35%), che archivia la giornata a 29.234,99 punti.
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