Londra: in calo Croda International
(Teleborsa) - Ribasso per la società chimica inglese, che presenta una flessione dell'1,82%.
L'andamento di Croda International nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Croda International. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Croda International evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 30,12 sterline. Primo supporto a 29,45. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 29,22.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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