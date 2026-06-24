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Londra: preme sull'acceleratore Croda International

Migliori e peggiori, In breve
Londra: preme sull'acceleratore Croda International
Seduta decisamente positiva per la società chimica inglese, che tratta in rialzo del 3,92%.
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