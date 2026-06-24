In evidenza Croda International sul listino di Londra
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società chimica inglese, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,83%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Croda International evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Croda International rispetto all'indice.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 32,45 sterline. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 31,16. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 30,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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