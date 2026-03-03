Milano 10:42
44.586 -3,66%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:42
10.519 -2,42%
Francoforte 10:42
23.861 -3,15%

Danieli scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Danieli scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
Si muove in perdita la multinazionale friulana, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,65% sui valori precedenti.
Condividi
```