Danieli scambia in rosso a Piazza Affari
(Teleborsa) - In forte ribasso la multinazionale friulana, che mostra un -4,2%.
La tendenza ad una settimana di Danieli è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico del produttore di impianti siderurgici mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 63,35 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 67,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 61,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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