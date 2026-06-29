Danieli scambia in rosso a Piazza Affari

(Teleborsa) - In forte ribasso la multinazionale friulana , che mostra un -4,2%.



La tendenza ad una settimana di Danieli è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico del produttore di impianti siderurgici mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 63,35 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 67,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 61,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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