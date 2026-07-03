Milano 11:28
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Dow Jones 2-lug
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Francoforte 11:28
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Piazza Affari: seduta euforica per Danieli

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: seduta euforica per Danieli
Seduta decisamente positiva per la multinazionale friulana, che tratta in rialzo del 4,15%.
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