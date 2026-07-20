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Il Comparto media dell'Italia scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Il Comparto media dell'Italia scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
Si abbattono le vendite sull'indice media italiano, che continua la giornata a 8.551,58 punti, in forte calo del 5,51%.
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