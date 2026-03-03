Milano 17:20
44.416 -4,03%
Nasdaq 17:08
24.523 -1,88%
Dow Jones 17:08
47.922 -2,01%
Londra 17:20
10.466 -2,91%
Francoforte 17:20
23.724 -3,71%

Evotec, quotazioni in calo a Francoforte

Migliori e peggiori
Evotec, quotazioni in calo a Francoforte
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Evotec, che esibisce una perdita secca del 6,01% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Evotec rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,215 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5,557. Il peggioramento di Evotec è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,087.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```