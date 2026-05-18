Francoforte: risultato positivo per Evotec

(Teleborsa) - Bene Evotec , con un rialzo dell'1,82%.



Lo scenario su base settimanale di Evotec rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Evotec mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,635 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,737. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,567.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```