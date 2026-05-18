Francoforte: risultato positivo per Evotec
(Teleborsa) - Bene Evotec, con un rialzo dell'1,82%.
Lo scenario su base settimanale di Evotec rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Evotec mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,635 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,737. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,567.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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